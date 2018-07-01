В РПЦ не советуют российским болельщицам вступать в отношения с представителями другой веры

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион высказал свое мнение о связях российских болельщиц с гостями ЧМ-2018. Он считает, что россиянкам не стоит заводить отношения с иноверцами.

- Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать вторую половину из другой религиозной традиции. Это связано с горьким опытом многих супружеских пар. Принадлежность обоих супругов к одной и той же религиозной традиции – это хоть и не гарантия успеха брачного союза, но естественно, что совместная церковная жизнь, совместная молитва, участие в богослужении – все это сближает людей. А если жена идет в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шаббат, то это будет создавать определенные, а иногда очень значительные трудности, - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир", отвечая на вопрос о знакомствах россиянок с иностранными болельщиками.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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