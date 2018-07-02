В Ростове-на-Дону ожидают прибытия 30 000 болельщиков на матч Бельгия - Япония

30 000 болельщиков прибудут в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- На данный момент мы имеем информацию только по реализованным билетам, - цитирует заместителя губернатора "Дон 24". - Известно, что среди этих 30 000 человек будут болельщики других стран, которые ожидали выхода своих команд в 1/8 финала. Это, например, Англия, Нигерия и другие.

Также замгубернатора сообщил, что из-за того, что многие болельщики не угадали с участниками этой игры, в течение сегодняшнего дня многие билеты наверняка будут перераспределены. По прогнозам, игру посетят около 10 000 жителей города и Ростовской области.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)