В Ростове-на-Дону дополнительно наберут 400 волонтеров к ЧМ-2018

Ростовский оргкомитет по подготовке к чемпионату мира-2018 планирует дополнительно набрать 400 волонтеров к турниру, сообщает официальный сайт правительства региона. Данное решение было принято 8 ноября на заседании комитета под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Изначально планировалось, что в дни ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет задействовано 1400 городских волонтеров. С приближением чемпионата стало понятно, что этого количества добровольных помощников недостаточно, и появилась необходимость в дополнительном наборе 400 человек.

На обучение и подготовку 400 волонтеров из областного бюджета будет направлено 5 миллионов рублей.

- Волонтеры Дона помогут сделать чемпионат красивым и ярким событием, создать ощущение праздника, ярких и позитивных моментов, которые останутся в памяти всех – и гостей, и жителей Ростовской области, - считает Василий Голубев.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.