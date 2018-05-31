В Россию на чемпионат мира прибыли первые иностранные болельщики

Перуанские болельщики прилетели в Россию первыми из всех фанатов, которые собираются посетить матчи чемпионата мира по футболу-2018. Знакомство с Россией началось для них с Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.

Перуанцы прилетели транзитом через Прагу. После знакомства с Екатеринбургом латиноамериканцы поедут в Москву, где посетят матч открытия мирового первенства Россия - Саудовская Аравия, а затем посетят несколько других городов. 21 июня они вновь вернутся в Екатеринбург, зддесь сыграют сборные Перу и Франции.

Напомним, перуанская команда на чемпионате мира выступит в группе С. Соперниками латиноамериканцев кроме Франции станут Австралия и Дания.

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