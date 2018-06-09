В Россию едет "король польских болельщиков", не пропустивший ни одного ЧМ с 1978 года. Фото

78-летний Анджей Бобовски, который на родине известен как "король польских болельщиков", едет в Россию на чемпионат мира-2018, информирует Reuters. Этот человек не пропускал ни одного мирового первенства с 1978 года.



Бобовски был даже на тех турнирах, где не участвовала сборная Польши, в общей сложности он просмотрел 135 матчей на чемпионатах мира.



По словам Бобовски, первым для него матчем на ЧМ в России станет игра первого тура группового турнира между Польшей и Сенегалом. Игра пройдет 19 июня на стадионе "Спартак". После этой встречи он отправится в Казань и Волгоград.



Сборная Польши в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Сенегалом (19 июня, "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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