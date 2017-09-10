В России во время ЧМ-2018 запретят продажу оружия

В городах, принимающих чемпионат мира-2018, на время турнира запретят продажу оружия - охотничьих ружей, карабинов и травматических пистолетов, сообщает "Социнформбюро". С 14 июня по 15 июля 2018 года запретят все, что связано с гражданским оружием: изготовление, продажа, оформление, ношение, а также транспортировка и стрельба.
В специализированных магазинах будут опечатаны витрины и хранилища огнестрельного оружия и боеприпасов. Торговать можно будет только одеждой, амуницией и сопутствующими товарами, типа палаток и спальных мешков.
Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Сочи, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде.
Дополнительная информация
http://volgasib.ru/obshestvo/39877-v-rossii-vo-vremya-chm-2018-zapretyat-prodazhu-oruzhiya.html
rusfed 2.0
О, дон пресс-секретарь, в Москве нельзя, а в Химках можно, что ль? ))
19:40
Don
Русфед, вот умничать любишь, а читаешь невнимательно))) В городах, принимающих ЧМ, Грозный у нас принимает ЧМ?)
19:36
rusfed 2.0
чё, прям на всей территории РФ запретят, или один особо гордый регион как обычно побоятся ограничивать?
19:28
rusfed 2.0
а щас чё, торгуют этим, что ль?
19:27
PitersS
Слава богу-месяц можно подышать воздухом, а потом, опять, по подвалам и убежищам от человеков с ружом прятаться. Тем более, власти намекнули-кроме запрещенного времени, можно..
19:01
RND
Хотя то, что продавцы понесут убытки это факт. Или аренду тоже отменят ??
18:56
RND
А смысл ?
18:55
woldy
Лучше запретить любые банковские операции и наличные деньги. А вдруг судью захотят купить...))
18:47
баламошка
Можно разрешить продажу танков и вертолётов.
18:38