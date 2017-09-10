В России во время ЧМ-2018 запретят продажу оружия

В городах, принимающих чемпионат мира-2018, на время турнира запретят продажу оружия - охотничьих ружей, карабинов и травматических пистолетов, сообщает "Социнформбюро". С 14 июня по 15 июля 2018 года запретят все, что связано с гражданским оружием: изготовление, продажа, оформление, ношение, а также транспортировка и стрельба.

В специализированных магазинах будут опечатаны витрины и хранилища огнестрельного оружия и боеприпасов. Торговать можно будет только одеждой, амуницией и сопутствующими товарами, типа палаток и спальных мешков.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Сочи, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде.