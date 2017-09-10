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18:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В России во время ЧМ-2018 запретят продажу оружия

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В городах, принимающих чемпионат мира-2018, на время турнира запретят продажу оружия - охотничьих ружей, карабинов и травматических пистолетов, сообщает "Социнформбюро". С 14 июня по 15 июля 2018 года запретят все, что связано с гражданским оружием: изготовление, продажа, оформление, ношение, а также транспортировка и стрельба.

В специализированных магазинах будут опечатаны витрины и хранилища огнестрельного оружия и боеприпасов. Торговать можно будет только одеждой, амуницией и сопутствующими товарами, типа палаток и спальных мешков.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Сочи, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде.

Дополнительная информация

http://volgasib.ru/obshestvo/39877-v-rossii-vo-vremya-chm-2018-zapretyat-prodazhu-oruzhiya.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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rusfed 2.0

О, дон пресс-секретарь, в Москве нельзя, а в Химках можно, что ль? ))

19:40

Don

Русфед, вот умничать любишь, а читаешь невнимательно))) В городах, принимающих ЧМ, Грозный у нас принимает ЧМ?)

19:36

rusfed 2.0

чё, прям на всей территории РФ запретят, или один особо гордый регион как обычно побоятся ограничивать?

19:28

rusfed 2.0

а щас чё, торгуют этим, что ль?

19:27

PitersS

Слава богу-месяц можно подышать воздухом, а потом, опять, по подвалам и убежищам от человеков с ружом прятаться. Тем более, власти намекнули-кроме запрещенного времени, можно..

19:01

RND

Хотя то, что продавцы понесут убытки это факт. Или аренду тоже отменят ??

18:56

RND

А смысл ?

18:55

woldy

Лучше запретить любые банковские операции и наличные деньги. А вдруг судью захотят купить...))

18:47

баламошка

Можно разрешить продажу танков и вертолётов.

18:38