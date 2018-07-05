19:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В России теперь свой Лионель. В Казани ребенка назвали в честь Месси


Родители в Казани назвали новорожденного Лионелем в честь нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Татарстана.

- В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси – Лионель, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что имена остальных новорожденных на этой неделе были более прозаичны, самыми популярными стали: Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария.

Напомним, Месси и его команда вылетели в 1/8 финала чемпионата мира, уступив Франции (3:4).

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5351069

К комментариям
0
Материалы других СМИ