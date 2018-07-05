В РФС сожалеют, что Карасев не будет дальше судить на ЧМ-2018

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рад тому, что бригада российского арбитра Сергея Карасева работала на чемпионате мира-2018. Накануне стало известно, что судья не вошел в список 17 рефери, которые продолжат работать на турнире.

– Для нас большая честь, что российский арбитр работал на чемпионате мира, и я этому очень рад, – цитирует ТАСС Егорова. – Жаль, что у него не получилось дальше пройти, но на это есть причины, которые нам все равно никто не объяснит.

В качестве главного судьи Карасев отработал один матч – он обслуживал встречу группового турнира между сборными Австралии и Перу (0:2).

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