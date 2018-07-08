В РФС считают, что Черчесов должен и дальше тренировать сборную России

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен оставаться на своем посту. В субботу команда вылетела с чемпионата мира-2018, проиграв Хорватии в четвертьфинале (2:2, 3:4 по пен.).

- Расстроен итогом четвертьфинала, но горжусь выступлением команды на чемпионате мира, - приводит "Р-Спорт" слова Анохина. - Спасибо футболистам, тренерскому штабу, в частности Черчесову. Ребята напомнили, что у нас есть футбол, а то пошли разговоры о том, что у нас нефутбольная страна. Она у нас футбольная. Должен ли остаться Черчесов? Я считаю, что должен.

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