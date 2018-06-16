19:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В результате аварии на Ильинке никто не погиб


Погибших в результате аварии на Ильинке нет, сообщает твиттер ЦОДД. Ранее стало известно, что пострадали восемь человек.

По информации источника, виновник аварии - таксист из Киргизии. Он пытался сбежать, но был остановлен прохожими. Позднее он был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. В Москве на этот момент находится  множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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