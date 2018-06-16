В результате аварии на Ильинке никто не погиб

Погибших в результате аварии на Ильинке нет, сообщает твиттер ЦОДД. Ранее стало известно, что пострадали восемь человек.
По информации источника, виновник аварии - таксист из Киргизии. Он пытался сбежать, но был остановлен прохожими. Позднее он был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
На Ильинке авария с такси компании "ЧЕКПОИНТ". Улица перекрыта. Погибших нет. Дополнительные обстоятельства выясняются.– ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/