В результате аварии на Ильинке никто не погиб

Погибших в результате аварии на Ильинке нет, сообщает твиттер ЦОДД. Ранее стало известно, что пострадали восемь человек.

По информации источника, виновник аварии - таксист из Киргизии. Он пытался сбежать, но был остановлен прохожими. Позднее он был задержан и сейчас находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

На Ильинке авария с такси компании "ЧЕКПОИНТ". Улица перекрыта. Погибших нет. Дополнительные обстоятельства выясняются. – ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

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