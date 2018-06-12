В промо-ролике Ростов Арену сравнили с ниагарским водопадом. Видео

Сайт welcome2018.com опубликовал промо-ролик стадиона Ростов Арена, который будет принимать матчи ЧМ-2018. В нем указано, что высота арены соизмерима с высотой Ниагарского водопада.

На стадионе пройдут матчи группового турнира Бразилия - Швейцария (17 июня, 21:00), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня, 18:00), Южная Корея - Мексика (23 июня, 21:00) и Исландия - Хорватия (26 июня, 21:00).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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