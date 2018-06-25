В посольство Германии не поступали обращения по поводу изнасилования немки в центре Москвы

Гражданка Германии, которая якобы была изнасилована неизвестными в Москве у памятника Пушкину, не обращалась за помощью в посольство Германии.

- У нас пока нет информации об инциденте, о котором вы говорите. Мы отправили запрос в полицию, ждем их ответа, - сообщили "СЭ" в посольстве Германии в Москве.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники распространил информацию, согласно которой гражданка Германии пожаловалась в полицию, заявив, что ее изнасиловали около памятника Пушкину в центре Москвы. По жалобе иностранки проводится проверка. (Дмитрий СОМОВ)