В Посольстве Перу не комментируют информацию о болельщике, которому проломили череп в Екатеринбурге

В посольстве Перу в России пока не комментируют ситуацию с перуанским болельщиком. Ранее СМИ сообщили, что в Екатеринбурге молодой человек жестоко избил и ограбил футбольного фаната из Перу. По предварительным данным, напавший – россиянин. У пострадавшего - перелом основания черепа.

- Мы пока не можем дать комментариев. У нас нет информации, - сообщили корреспонденту "СЭ" в посольстве Перу в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

СМИ: Латиноамериканцу вскрыли череп в Екатеринбурге перед матчем Франция - Перу