В Португалии спасатели сравнили симуляции Неймара и ложные вызовы

Национальный институт медицинских чрезвычайных ситуаций Португалии (INEM) в Твиттере подшутил над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира, по мнению общественности, зачастую симулировал нарушения правил на себе. В организации провели параллель между поведением звездного форварда и звонками граждан на номер экстренной помощи в Европе 112.

В социальной сети опубликована фотография страдающего Неймара, сделанная во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии (1:2). Снимок подписан следующим образом: "75,8 процента вызовов на номер 112 на самом деле не являются чрезвычайными ситуациями".

Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал мирового первенства. Неймар в пяти матчах на турнире забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.

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