В Польше к чемпионату мира издали карманный словарь для болельщиков

Польско-российский центр диалога и согласия выпустил карманный польско-русским словарь для фанатов, которые отправятся на чемпионат мира в Россию, сообщает ТАСС. С его помощью поляки смогут сориентироваться на стадиона, забронировать номер в гостинице или сделать заказ в ресторане.

- Словарь адресован всем любителям футбола, - говорится в предисловии к изданию. - Он содержит не только основные слова и выражения, представляющие собой официальные спортивные термины, но и слова, выражения и фразы, используемые в польской и российской футбольной действительности, а также некоторые популярные выражения из жаргона игроков и фанатов. Этот словарь призван помочь польским болельщикам преодолеть языковые барьеры во время их пребывания в России, в основном во время дружеских разговоров о футболе в ходе чемпионата

Напомним, сборная Польши сыграет в группе H со сборными Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

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