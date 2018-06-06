В Петербурге завершен ремонт мостов к ЧМ-2018

Все мосты Санкт-Петербурга обновили к предстоящему чемпионату мира-2018. Их помыли, покрасили и отреставрировали, сообщает 78.ru.

Организация обновила 1-й и 2-Садовые мосты, 2-й Инженерный. Их очистили и покрыли новым слоем сусального золота. На многих путепроводах заменили асфальтовое покрытие.

"Помимо ремонтов в рамках работ по содержанию на Каменноостровском и Ушаковском мостах были очищены и окрашены перила, фасады, опоры освещения. На последнем были обновлены и чугунные колонны", - отметили в Мостотресте.

На нескольких участках набережных Петербурга провели абразивную очистку. Всего в ЧМ-2018 обновили более 20 объектов.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

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