В Петербурге закрасили граффити с Черчесовым. Фото

В Санкт-Петербурге закрасили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, в конце июня, после победы над Египтом (3:1), которая гарантировала российской команде выход в 1/8 финала ЧМ-2018, в Пушкарском саду появилось граффити в честь Черчесова: на сером фоне строчка из песни "Ленинграда" "Ты просто космос, Стас!" и портрет тренера с вытянутой вперед правой рукой, большой и указательный палец которой сложены в букву L.

Картина вскоре была испорчена – кто-то "ампутировал" палец, – но авторы работы закрасили все и сделали новое изображение: на нем Черчесов выполняет воинское приветствие.

Кто именно закрасил граффити – неизвестно. Теперь на его месте ровная желтая стена. (Егор БЫЧКОВ)