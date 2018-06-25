14:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Петербурге приготовили пиццу с портретом Дзюбы


Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом форварда сборной России Артема Дзюбы. Фотография блюда опубликована в Твиттере "ТВ Санкт-Петербург". В сообщении отмечается, что кулинар является братом повара, который ранее в аналогичном стиле изобразил на пицце лицо главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В двух стартовых матчах на ЧМ-2018 сборная России одержала победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В каждом из этих матчей Дзюба забил по голу.

Сегодня, 25 июня, россияне в Самаре сыграют с Уругваем в заключительном матче группы A. Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Для того, чтобы попасть в плей-офф с первого места, сборной России достаточно не проиграть южноамериканцам.

Уругвай – Россия

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