В Петербурге приготовили пиццу с портретом Дзюбы

Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом форварда сборной России Артема Дзюбы. Фотография блюда опубликована в Твиттере "ТВ Санкт-Петербург". В сообщении отмечается, что кулинар является братом повара, который ранее в аналогичном стиле изобразил на пицце лицо главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В двух стартовых матчах на ЧМ-2018 сборная России одержала победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В каждом из этих матчей Дзюба забил по голу.

Сегодня, 25 июня, россияне в Самаре сыграют с Уругваем в заключительном матче группы A. Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Для того, чтобы попасть в плей-офф с первого места, сборной России достаточно не проиграть южноамериканцам.

Брат питерского повара, сотворившего на пицце Черчесова, смастерил на тесте лицо Дзюбы. #ЧМ2018 pic.twitter.com/NiqMEfTeuh – ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 25 июня 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ