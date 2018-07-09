В Петербурге неизвестные "отрезали палец" граффити Черчесова. Фото

Неизвестные испортили граффити главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге. Теперь тренер изображен с отрезанным указательным пальцем руки.

Портрет главного тренера российской сборной появился на стене после победы России в матче ЧМ-2018 со сборной Египта (3:1), сообщает Neva.Today. Художники HoodGraffTeam работали над изображением совместно с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Рядом с портретом они также нанесли строчку из песни артиста - "Ты просто космос, Стас".

На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

После поражения от Хорватии Черчесов лишился пальца



Неизвестные закрасили палец на граффити, изображающем главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова pic.twitter.com/iQKcaKNjL3 – FederalCity.ru (@FederalcityRu) 9 июля 2018 г.

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