11:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Петербурге неизвестные "отрезали палец" граффити Черчесова. Фото


Неизвестные испортили граффити главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге. Теперь тренер изображен с отрезанным указательным пальцем руки.

Портрет главного тренера российской сборной появился на стене после победы России в матче ЧМ-2018 со сборной Египта (3:1), сообщает Neva.Today. Художники HoodGraffTeam работали над изображением совместно с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Рядом с портретом они также нанесли строчку из песни артиста - "Ты просто космос, Стас".

На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия

 

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https://neva.today/news/v-peterburge-neizvestnye-isportili-portret-cherchesova-amputirovav-emu-palec-154928/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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