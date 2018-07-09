В Петербурге неизвестные "отрезали палец" граффити Черчесова. Фото

Неизвестные испортили граффити главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге. Теперь тренер изображен с отрезанным указательным пальцем руки.
Портрет главного тренера российской сборной появился на стене после победы России в матче ЧМ-2018 со сборной Египта (3:1), сообщает Neva.Today. Художники HoodGraffTeam работали над изображением совместно с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Рядом с портретом они также нанесли строчку из песни артиста - "Ты просто космос, Стас".
На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
После поражения от Хорватии Черчесов лишился пальца– FederalCity.ru (@FederalcityRu) 9 июля 2018 г.
Неизвестные закрасили палец на граффити, изображающем главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова pic.twitter.com/iQKcaKNjL3
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Дополнительная информация
https://neva.today/news/v-peterburge-neizvestnye-isportili-portret-cherchesova-amputirovav-emu-palec-154928/