В Петербурге испортили второе граффити с изображением Черчесова. Фото

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова на трансформаторной будке. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее художники переделали граффити из-за того, что неизвестные "отрезали палец" портрету. Теперь на изображении тренер отдает честь. Однако теперь неизвестные красной краской написали на портрете: "Почему мундиаль в гомофобной стране?". Пока нет информации о том, будут ли авторы граффити исправлять его еще раз.

На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступил сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)