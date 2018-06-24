В Петербурге египетскому болельщику продали два коктейля за 34 тысячи рублей

В баре "Чайная" в Санкт-Петербурге болельщику из Египта продали два коктейля за 33 700 рублей во время чемпионата мира. Инцидент произошел накануне, 23 июня.
47-летний гражданин Египта обратился в полицию с жалобой на одно из петербургских заведений по улице Ломоносова.
По словам болельщика, компании его друзей выставили слишком дорогой счет за напитки. Сейчас по заявлению иностранца ведется проверка.
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https://78.ru/news/2018-06-24/v_peterburgskom_bare_egiptyaninu_prodali_dva_kokteilya_za_34_tisyachi_rublei