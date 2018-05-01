16:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Петербурге болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-2018

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Драка произошла возле касс СК "Юбилейный", где стартовали прямые продажи билетов на чемпионат мира-2018, сообщает 78.ru. По информации источника, один из фанатов пытался пролезть без очереди. Многие болельщики занимали очереди за билетами еще накануне утром. 

 В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу 

Дополнительная информация

https://78.ru/news/2018-05-01/bolelshiki_podralis_v_ocheredi_za_biletami_na_chm2018_v_peterburge

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Ю.Ю.

Где вы там драку узрели? Всего-то дали быдлану по сопатке.

16:35

баламошка

Культурная столица. Гулливер и все дела. Оплот древнегреческой демократии.

16:26

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