В Петербурге болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-2018

Драка произошла возле касс СК "Юбилейный", где стартовали прямые продажи билетов на чемпионат мира-2018, сообщает 78.ru. По информации источника, один из фанатов пытался пролезть без очереди. Многие болельщики занимали очереди за билетами еще накануне утром.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
Дополнительная информация
https://78.ru/news/2018-05-01/bolelshiki_podralis_v_ocheredi_za_biletami_na_chm2018_v_peterburge
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Ирана (футбол)
- ЧМ-2018
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Марокко
Ю.Ю.
Где вы там драку узрели? Всего-то дали быдлану по сопатке.
16:35
баламошка
Культурная столица. Гулливер и все дела. Оплот древнегреческой демократии.
16:26