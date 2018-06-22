21:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В первых 26 матчах ЧМ-2018 не было нулевых ничьих, это повторение рекорда 1954 года


Ни один из первых 26 матчей ЧМ-2018 (с учетом продолжающейся сейчас игры Сербия - Швейцария) не закончился нулевой ничьей. Такой результат на чемпионатах мира до этого фиксировался лишь однажды.

На чемпионате мира 1954 года первые 26 матчей также оказались результативными. В матче сербов и швейцарцев на данный момент Сербия ведет со счетом 1:0.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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