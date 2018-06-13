В первые дни ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и Сочи ожидается жаркая погода

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что в первые дни проведения ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и Сочи ожидается жаркая погода. Первые игры в этих городах пройдут 15 июня.

– 15 июня в Санкт-Петербурге будет 25 градусов тепла, дождей не ожидается, – цитирует ТАСС Макарову. – В Сочи в этот день будет жарко – столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако возможен небольшой дождь. А вот в Екатеринбурге в пятницу будет прохладнее – около 13 градусов, также возможны кратковременные осадки.

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