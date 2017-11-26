В Перу отказались от закона, из-за которого сборную могли лишить ЧМ-2018

Правительство Перу отказалось принимать закон, по которому Федерация футбола страны перешла бы под полный контроль государства. Ранее в СМИ появилась информация, что данный закон ставит под вопрос участие сборной Перу в чемпионате мира-2018. ФИФА могла в нем усмотреть вмешательство государства в футбольные дела, отстранить национальную федерацию и дисквалифицировать все перуанские команды.

По словам члена парламента Перу Паломы Носеды, инциировавшей законопроект, его было решено отозвать как раз из-за возможных санкций ФИФА.