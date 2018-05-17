В Павловске открыли тренировочную площадку Коста-Рики на ЧМ-2018

В Павловске открылась тренировочная площадка чемпионата мира-2018, сообщает piter.tv. Расположена она в Центре физической культуры, спорта и здоровья "Царское село". Раньше на ее месте был стадион "Олимпиец", построенный еще в 1970 году. Теперь его оснастили натуральным газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем. На поле установили мачты спортивного освещения, а также табло для проведения состязаний.

В Павловске во время ЧМ-2018 будет располагаться сборная Коста-Рики. В групповом турнире она сыграет с Сербией (17 июня, Самара), Бразилией (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарией (27 июня, Нижний Новгород).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей