18:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Павловске открыли тренировочную площадку Коста-Рики на ЧМ-2018


В Павловске открылась тренировочная площадка чемпионата мира-2018, сообщает piter.tv. Расположена она в Центре физической культуры, спорта и здоровья "Царское село". Раньше на ее месте был стадион "Олимпиец", построенный еще в 1970 году. Теперь его оснастили натуральным  газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем. На поле установили мачты спортивного освещения, а также табло для проведения состязаний.

В Павловске во время ЧМ-2018 будет располагаться сборная Коста-Рики. В групповом турнире она сыграет с Сербией (17 июня, Самара), Бразилией (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарией (27 июня, Нижний Новгород).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

Дополнительная информация

https://piter.tv/event/V_Pavlovske_k_ChM_2018_vvedena_v_stroj_trenirovochnaya_ploschadka/

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