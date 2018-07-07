В Парке Горького открыли павильон ЧМ-2022

Сегодня, 7 июля, в столичном Парке Горького состоялось торжественное открытие павильона "Мажлис Катар", посвященного чемпионату мира 2022 года, сообщает ТАСС. Локация, посвященная следующему мировому первенству, выполнена в стиле "байт аль шаар", традиционного шатра жителей стран Персидского залива.

Гости павильона могут ознакомиться с макетами стадионов, которые строятся к турниру, узнать больше об истории развития спорта и олимпийского движения Катара, а также получить информацию о культуре страны-хозяйки ЧМ-2022 и попробовать традиционный арабский чай.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира, глава оргкомитета Хасан аль-Тавади, его помощник Насер Фахд аль-Хатер, а также руководители различных департаментов оргкомитета "Катар-2022".

– Для нас огромное счастье находиться в Москве по двум простым причинам: первая – это открытие павильона "Мажлис", который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года, второй причиной является посещение мирового первенства в России, – сказал аль-Тавади. – Футбол сближает людей, делает их друзьями, и мы прекрасно это видим на чемпионате мира в России. Для нас огромная честь быть причастными к этому футбольному празднику и приоткрыть жителями и гостям столицы маленькую завесу следующего чемпионата, познакомить их с арабской культурой.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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