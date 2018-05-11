В основной заявке сборной России на чемпионат мира - только два игрока "Локомотива"

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира. Из 35 игроков в основном составе - 28, еще 7 включены в резерв. Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.
Чемпион России "Локомотив" представлен двумя игроками - вызваны Антон и Алексей Миранчуки.
По 5 игроков - это наибольшее число одноклубников в национальной команде – приглашены из ЦСКА (Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Александр Головин , Алан Дзагоев, Федор Чалов) и "Зенита" (Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев).
Четыре игрока вызваны из "Рубина" (Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов).
Трое - из "Спартака" (Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Самедов).
По два - из "Краснодара" (Юрий Газинский, Федор Смолов) и "Динамо" (Константин Рауш, Александр Ташаев).
По одному - из "Брюгге" (Владимир Габулов), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер), "Ахмат" (Андрей Семенов), "Вильярреала" (Денис Черышев) и "Арсенала" (Артем Дзюба).
Отметим, что в расширенной заявке из семи человек присутствуют по два представителя из "Локомотива" (Гильерме, Владислав Игнатьев), "Спартака" (Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков), "Зенита" (Антон Заболотный, Дмитрий Полоз) и один – из "Ахмата" (Антон Швец).
Расширенная заявка сборной России на чемпионат мира - здесь.