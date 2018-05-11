12:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В основной заявке сборной России на чемпионат мира - только два игрока "Локомотива"

Алексей (слева) и Антон МИРАНЧУКИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алексей (слева) и Антон МИРАНЧУКИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мираИз 35 игроков в основном составе - 28еще 7 включены в резерв. Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.

Чемпион России "Локомотив" представлен двумя игроками - вызваны Антон и Алексей Миранчуки.

По 5 игроков - это наибольшее число одноклубников в национальной команде – приглашены из ЦСКА (Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Александр Головин , Алан Дзагоев, Федор Чалов) и "Зенита" (Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев).

Четыре игрока вызваны из "Рубина" (Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов).

Трое - из "Спартака" (Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Самедов).

По два - из "Краснодара" (Юрий Газинский, Федор Смолов) и "Динамо" (Константин Рауш, Александр Ташаев).

По одному - из "Брюгге" (Владимир Габулов), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер), "Ахмат" (Андрей Семенов), "Вильярреала" (Денис Черышев) и "Арсенала" (Артем Дзюба).

Отметим, что в расширенной заявке из семи человек присутствуют по два представителя из "Локомотива" (Гильерме, Владислав Игнатьев), "Спартака" (Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков), "Зенита" (Антон Заболотный, Дмитрий Полоз) и один – из "Ахмата" (Антон Швец).

Расширенная заявка сборной России на чемпионат мира - здесь.

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России

Опрос

Дзюба - в составе, Заболотный - в резерве сборной на ЧМ. Все верно?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!