В Нью-Йорке нарисовали портрет Салаха высотой в 21 метр. Видео

Художник Брэндан Одумс изобразил на одном из зданий в Нью-Йорке портрет нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Высота изображения - 21 метр, ширина - 12 метров.

"Я считаю, что Салах послан Богом, чтобы сделать Египет счастливее", - прокомментировал свою работу Одумс.

Напомним, сборная Египта станет соперником России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Салах может пропустить встречу из-за травмы.

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