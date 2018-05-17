В Новосибирске изъяли контрафактные футболки с символикой ЧМ-2018

Сибирской оперативной таможни изъяли в Новосибирске 128 футболок, на которых незаконно использовался официальный логотип чемпионата мира-2018, сообщает ria.ru. Нарушители пытались реализовать футболки в одном из крупных торговых центров города. Всего в торговой точке находилось 128 футболок различных цветов с двумя видами логотипов ЧМ-2018, разрешения на их использование у продавца не было.

"Контрафактная партия была изъята. Сейчас производится оценка причиненного ущерба правообладателю данного товарного знака, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к административной либо уголовной ответственности", – сообщили в таможне.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу