В Нижегородской области подготовили 20 туристических маршрутов для болельщиков ЧМ-2018

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что для гостей чемпионата мира-2018 будут разработаны туристические маршруты по трем направлениям. Как отметил Никитин, это будут брендовые маршруты "Футбол в столице Великой Волги", "Футбол в Волжской столице и город крылатой мечты - Чкаловск", "Футбол в столице Волги и столица Золотой Хохломы Семенов" и другие. Продолжительность турмаршрутов - от одного до 4 дней.

- В преддверии чемпионата мира мы ожидаем значительного увеличения туристического потока, сейчас ведем формирование туров по трем направлениям, - цитирует ТАСС Никитина. - Первое - это формирование программ приема для гостей чемпионата класса luxury, второе - формирование туров нижегородскими и российскими туроператорами на ЧМ по межрегиональным турам, в основном из Москвы в Нижний Новгород и далее в город, где будет проходить очередная игра. И, наконец, третье - пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии по Нижнему Новгороду. Предварительно нами разработано более 20 маршрутов с посещением Нижнего Новгорода и туристских центров области.

Экскурсионное сопровождение по Нижнему Новгороду предусматривает два вида программ: автобусно-пешеходную экскурсию и пешеходные маршруты по верхней исторической части города. Для знакомства с историй, культурным и туристским потенциалом города болельщики могут воспользоваться услугами экскурсоводов на 5 пешеходных маршрутах, подготовленных с учетом расположения фан-зоны чемпионата. Путешествовать по экскурсионным маршрутам будет возможно как в сопровождении экскурсоводов, так и самостоятельно с помощью карт и мобильных приложений.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.