В Москве запустят транспортный колл-центр для болельщиков ЧМ-2018

В Москве откроется круглосуточный колл-центр для гостей чемпионата мира-2018, сообщает ria.ru. Болельщики смогут в него обратиться, чтобы уточнить вопросы по работе городского общественного транспорта.
- Если у болельщиков возникнут вопросы, касающиеся работы Транспортного комплекса во время проведения ЧМ-2018, они круглосуточно смогут позвонить в наш колл-центр, - подчеркнул заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. - С российского мобильного номера болельщики могут позвонить по телефону 3210 или по телефону 8 (495) 539-54-54 с любого номера. С 7 июня по 22 июля колл-центр будет работать на шести языках – русский, английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Для обслуживания подобрано 14 специалистов со знанием иностранных языков.
В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).
"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).