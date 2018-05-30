В Москве запустят транспортный колл-центр для болельщиков ЧМ-2018

В Москве откроется круглосуточный колл-центр для гостей чемпионата мира-2018, сообщает ria.ru. Болельщики смогут в него обратиться, чтобы уточнить вопросы по работе городского общественного транспорта.

- Если у болельщиков возникнут вопросы, касающиеся работы Транспортного комплекса во время проведения ЧМ-2018, они круглосуточно смогут позвонить в наш колл-центр, - подчеркнул заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. - С российского мобильного номера болельщики могут позвонить по телефону 3210 или по телефону 8 (495) 539-54-54 с любого номера. С 7 июня по 22 июля колл-центр будет работать на шести языках – русский, английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Для обслуживания подобрано 14 специалистов со знанием иностранных языков.