17:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Москве во время ЧМ-2018 родились более 200 Артемов и 22 Игоря


В июне в Москве более 200 новорожденных мальчиков назвали именем Артем, более 20 - Игорем, информирует портал РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного ЗАГС. Там заявили, что не знают, в честь кого были названы эти дети.

Отметим, что в этот период в России проходил чемпионат мира-2018, во время которого нападающий российской национальной команды Артем Дзюба забил 3 гола, а голкипер Игорь Акинфеев дважды отбил пенальти в послематчевой серии против Испании

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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