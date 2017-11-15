В Москве установят ледяные копии достопримечательностей стран-участниц ЧМ-2018

В Москве на Поклонной горе появятся ледяные копии выдающихся строений и памятников мира, сообщает официальный сайт мэрии столицы. Установлены они будут 29 декабря в рамках ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран-участниц чемпионата мира-2018.

Планируется установка ледяных копий Эйфелевой башни, собора Парижской Богоматери, Биг Бена, статуи Христа Искупителя, пирамиды Кукулькана культуры индейцев майя, уругвайского монумента "Пальцы", замка Белой Цапли Химэдзи и другие известные объекты.

Ледовые скульптуры объединят в восемь экспозиций – по числу групп, на которые будут разделены 32 сборные. В каждую экспозицию включат достопримечательности четырех стран, которым предстоит сразиться друг с другом. Комбинации ледовых скульптур станут известны после финальной жеребьевки 1 декабря.

В центральной части площадки по традиции установят ледяную копию Московского Кремля с пятью башнями.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На данный момент известен 31 участник финальной стадии из 32.