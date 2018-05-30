В Москве усилят контроль за машинами без номеров во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира-2018 в Москве усилят контроль за автомобилями без номеров, сообщает mskagency.ru со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Уточняется, что столичные МАДИ и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) направят дополнительные экипажи инспекторов для патрулирования центра города и улиц, прилегающих к стадионам "Лужники" и "Спартак". В первую очередь внимание будет уделяться машинам, оставленным в местах скопления людей – у торговых центров, станций метрополитена, остановок, парков.

"Автомобили без регистрационных знаков или с закрытыми номерами будут отправлять на специализированные стоянки, чтобы полицейские смогли проверить их и идентифицировать. Такие машины начали перемещать по решению антитеррористической комиссии, принятому в апреле 2017 года", – пояснили в пресс-службе МАДИ.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

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