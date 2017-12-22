В Москве стартовал конкурс ледовых скульптур, посвященный странам-участницам ЧМ-2018

В Москве на Поклонной горе стартовал конкурс ледовых скульптур, часть которых будет выставлена на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи", посвященного странам-участницам чемпионата мира 2018 года, сообщает Welcome2018. В создании первых изваяний принял, в том числе, бывший нападающий сборной России, посол Нижнего Новгорода как города-организатора мирового первенства Дмитрий Булыкин.

Открытие фестиваля состоится 29 декабря. Среди экспонатов будут представлены Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери, Биг-Бен, статуя Христа-Искупителя и другие достопримечательности.

Так, в парке Победы также появятся ледяная пирамида Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент "Пальцы" (Уругвай), ледяная копия замка белой цапли Химедзи в Японии и другие символы стран-участниц ЧМ-2018. Их высота составит 3-6 метров. В общей сложности на выставке будут представлены символы 32 стран. Они будут объедены в восемь экспозиций – по числу групп на турнире. В из них войдут по четыре достопримечательности из команд, которые сыграют в каждом из квартетов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.