16:37 20 апреля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Москве скорректировали график отключения горячей воды с учетом ЧМ-2018

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) объявила о том, что скорректирует график отключения населения горячего водоснабжения с учетом проведения чемпионата мира-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. 

"МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. В этом году график летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу. МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении организации.

Дополнительная информация

https://www.moek.ru/press/news/2018/04/256/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Prometheus1983

После финала в душе горячей воды не будет : )

17:13 20 апреля

ЗЮК:

21 век.

17:11 20 апреля

shpasic

отключать будут только во время матчей.

16:45 20 апреля

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