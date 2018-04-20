В Москве скорректировали график отключения горячей воды с учетом ЧМ-2018

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) объявила о том, что скорректирует график отключения населения горячего водоснабжения с учетом проведения чемпионата мира-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

"МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. В этом году график летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу. МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении организации.