В Москве предупреждают о трудностях на дорогах в связи с приездом гостей на ЧМ-2018

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил жителей города о трудностях на дорогах из-за приезда гостей на ЧМ-2018 13 и 14 июня. Москвичей призывают пользоваться городским транспортом, а не личными автомобилями.

– Завтра и послезавтра, 13-14 июня, в преддверие открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран, – приводит "Интерфакс" слова заявления центра организации дорожного движения. – В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города.

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