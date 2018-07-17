22:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Москве появится граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы


В центре Москвы на Садовнической улице появится граффити с изображением главного тренера сборной России  Станислава Черчесова, а также игроков национальной команды - голкипера Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбы

На подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу, - говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании. - Тренер Станислав Черчесов, капитан сборной Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь // 

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ