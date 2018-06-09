11:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Москве открылся вещательный центр ЧМ-2018


Сегодня в Москве состоялось официальное открытие международного вещательного центра чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Площадь объекта составляет порядка 40 тысяч квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5278517

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!