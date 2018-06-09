В Москве открылся вещательный центр ЧМ-2018

Сегодня в Москве состоялось официальное открытие международного вещательного центра чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Площадь объекта составляет порядка 40 тысяч квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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