В Москве открылся мексиканский Дом болельщика

Национальный дом болельщика Мексики открылся в пятницу в центре Москвы, в Гостином дворе, сообщает "Р-Спорт". Гостей выставки под названием "Вкус Мексики" ждут мексиканские угощения, традиционные индейские украшения и поделки племени уичоли, а также музыкальные напевы мариачи.

Помимо выставки прикладного искусства, экспонаты которой были привезены в том числе из нескольких музеев Мексики, гостей павильона ждет обширная музыкальная программа. В частности, гости выставки смогут услышать группы Molotov, Matute и исполнительницу Эдит Маркес.

Центральным мероприятием, по словам организаторов, должен стать карнавал, подобный тому, который устраивают в Мексике в День мертвых.

- Наша идея состоит в том, чтобы провести карнавал на улице, прямо в центре Москвы. С участием катринас и других атрибутов мексиканского карнавала. Мы приглашаем всех гостей принять участие: обещаем помочь с разрисовкой лиц и костюмами. У нас много сюрпризов намечены на этот день", - сказал генеральный директор "Вкуса Мексики" Хавьер Руис Галиндо.

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