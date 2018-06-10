В Москве открылась фан-зона ЧМ-2018

В Москве стартовал фетиваль болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Проходит он на Воробьевых горах, в официальной фан-зоне турнира.

Официально открыл фан-зону глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Исландия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей