В Москве обокрали китайского болельщика на миллион рублей

12 июня в центре Москвы у китайского болельщика похитили рюкзак с ценными вещами, сообщает РБК.

- В дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал, что в кафе "Вокруг света" на Никольской улице у него похитили рюкзак, - сообщил источник издания в ГУ МВД по Москве. Он отметил, что в сумке были два билета на футбол, два планшета, два телефона, а также около 30 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей).

Общий материальный ущерб составил около миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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