В московском такси ограбили британца, возбуждено уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи личных вещей у гражданина Великобритании в такси, сообщает "Интерфакс".

- В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании, - заявили в пресс-службе столичного главка полиции. - По его словам, около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, и когда проснулся, обнаружил отсутствие личных вещей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

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