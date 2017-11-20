В МОК уверены, что матчи ЧМ-2018 в Сочи покажут миру, как используется олимпийское наследие

Глава департамента МОК по наследию Таня Брага уверена, что чемпионат мира 2018 года покажет мировой общественности то, как используется наследие зимней Олимпиады 2014 года. На стадионе "Фишт", который принимал церемонии открытия и закрытия Игр в Сочи, пройдут шесть матчей мирового первенства, включая игры 1/8 и 1/4 финала.

- Мы видим, как Сочи удачно смог распорядиться своим наследием и как растет участие различных организаций, использующих ледовые дворцы и другие объекты, в том числе для развития горного и приморского туризма, - цитирует ТАСС Брагу. - Впереди чемпионат мира по футболу, и это событие станет успешным продолжением использования олимпийского наследия, это возможность показать всему миру и изменить представление о том, что происходит в Сочи сейчас.

МОК ставит целью расширить потенциал таких позитивных изменений за счет усиления компонента планирования наследия еще в период подготовки Игр, поддержки управления наследием в постолимпийский период и последующей оценки его воздействия на местное сообщество.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве.