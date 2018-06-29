В Минкомсвязи назвали число выданных паспортов болельщика на ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций России проинформировало, что выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата мира-2018.

Паспорт болельщика получила 871 тысяча граждан России, 60 тысяч граждан Китая, 49 тысяч граждан США. Граждане Мексики заказали почти 43 тысячи Fan ID, Аргентины – 35,9 тысяч, Бразилии – 32 тысячи, Колумбии – 29 тысяч, Германии – 28,6 тысяч, Перу – 26 тысяч.



Ранее сообщалось, что 5 миллионов человек посетили фан-зоны чемпионата мира в России и более двух - матчи группового турнира.

Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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