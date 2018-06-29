В министерстве спорта Калининградской области рассказали, как будут использовать инфраструктуру после ЧМ-2018

Министерство спорта Калининградской области сообщило о планах по использованию тренировочных баз и стадиона, подготовленных специально для ЧМ-2018.

- После турнира четыре тренировочные площадки ЧМ-2018 будут использоваться для занятий футболом и смежными дисциплинами. В частности, определены детско-юношеские спортивные школы, которые будут базироваться на этих объектах, - заявили в министерстве. - Объект, построенный в Светлогорске, планируется передать центру подготовки юных футболистов ФК "Балтика". У воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5 появится возможность тренироваться на обновленном стадионе "Пионер". Сейчас в учреждении занимаются более 1 300 юных футболистов. На тренировочной площадке "Локомотив" будут созданы дополнительные условия для занятий легкой атлетикой, на "Сельме" - игровыми видами спорта. Функциональное назначение "Стадиона Калининград" после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года не изменится. Он должен стать многофункциональным спортивным комплексом и доступным для функционирования различных спортивных секций.

Напомним, что на базе в Светлогорске останавливалась сборная Панамы, которая покинула ЧМ-2018 по итогам группового этапа. В Калининграде были проведены 4 матча группового этапа ЧМ-2018: Хорватия - Нигерия (16 июня, 2:0), Сербия - Швейцария (22 июня, 1:2), Испания - Марокко (25 июня, 2:2) и Англия - Бельгия (28 июня, 0:1). (Иван ТОРОПЦЕВ)