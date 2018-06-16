В МИД Украины готовы помогать болельщикам на чемпионате мира

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что организация готова помогать болельщикам на чемпионате мира-2018​. Ранее она также предостерегла граждан о росте антиукраинского настроя в России.

– Сейчас благодаря пропаганде в России очень сильные антиукраинские настроения, – цитирует 112.ua Бецу. – Конечно, наши консулы на чеку, они готовы помогать. Мы усилили консульскую составляющую везде: и в посольстве, и в консульских учреждениях, у нас работают горячие и очередные линии. Если какая-то опасность возникает – пожалуйста, чтобы обязательно обращались. Мы это объявляли, делали оговорили, они есть на сайте, и министр, и Министерство делало заявления. Я надеюсь, что все будет хорошо с нашими болельщиками.

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