В МИД Франции подтвердили: Макрон приедет на полуфинал ЧМ-2018

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе МИД Франции, президент Эммануэль Макрон прибудет в Россию на матч 1/2 финала чемпионата мира между Францией и Бельгией.

- Президент должен приехать в Санкт-Петербург на полуфинальный матч, - сообщили в пресс-службе МИД Франции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва приветствует решение французского лидера прибыть в Россию на чемпионат мира.

Игра в Санкт-Петербурге между Францией и Бельгией состоится 10 июля, начало в 21.00 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)