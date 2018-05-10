В мэрии заверили: ЧМ-2018 не создаст проблем транспорту Москвы

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что приезд большого количества болельщиков на чемпионат мира-2018 не скажется на транспортной загруженности города, сообщает Welcome 2018. Движение на ряде улиц Москвы перекроют за день до старта в России ЧМ-2018. По словам Ликсутова, работой на тестовом матче Россия – Бразилия удалось доказать, что все службы готовы к тому, что город введет меры ограничения всего лишь за один день до начала турнира. Список перекрытий будет опубликован в ближайшее время.

- Июнь – это месяц, когда происходит резкое снижения количества автомобилей на дорогах Москвы, - сказал Ликсутов. - Люди, которые к нам приедут, в основном будут передвигаться по городу на метро, наземном транспорте и специальных шаттлах. Мы не видим какой-то большой проблемы, связанной с тем, что в Москве единовременно будет много гостей, а по этой причине движение может ухудшиться. Единственный момент, который будет подвержен значительным изменениям, – зона безопасности вокруг спортивных объектов.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Все о чемпионате мира по футболу - здесь